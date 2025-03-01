Adli Tıp Kurumu raporunu tamamladı: İnan Kıraç'a vasi istendi

İş insanı İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedildi.