Adliyede ‘zılgıt' kavgası! 25 yıl hapis cezası verildi, taraflar birbirine girdi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

13 Eylül 2024 09:26 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:32

İstanbul'da Anadolu Adalet Sarayı'nda ‘Kasten Öldürme' suçuyla yargılanan bir sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen adamın akrabaları kararın ardından zılgıt çekti. Sanığın akrabaları ise zılgıt çekenlere saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Ataşehir'de 31 yaşındaki Helin Sülüktekin, eşi Serkan Sülüktekin (33) ile tartışma yaşadı. Helin Sülüktekin, akrabaları Mehmet ve Şerife Kalkan'ı çağırdı. Serkan Sülüktekin ve Mehmet Kalkan tartıştığı esnada oğlu Ç. Kalkan'nın babasını geri çekmesiyle Serkan Sülüktekin'nin elindeki bıçak Gernas Kalkan'a (28) saplandı. Kanlar içinde yere yığılan Gernas Kalkan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. İstanbul'da Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen davada; ‘Kasten Öldürme' suçuyla yargılanan Serkan Sülüktekin, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ZILGIT KAVGASI KAMERADA Öldürülen adamın akrabaları kararın ardından zılgıt çekti. Sanığın akrabaları ise zılgıt çekenlere saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İlgili Haberler Birbirlerine kalaslarla saldırdılar! Trafikte yol verme kavgası Çocuklarının bulunduğu arabayı yumruklayan sürücüyü evire çevire döndü!