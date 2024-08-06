Adnan Oktar davasında firari iki isim Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı 

06 Ağustos 2024 18:12 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 18:20

Adnan Oktar davasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan firari sanıklar Mustafa Arular ve Serdar Suphi Togay'ın, İpsala sınır kapısından yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken tespit edildikleri bildirildi.

Yunan sınır yetkilileri tarafından geri gönderilen Arular ve Togay'ın, UYAP sorgulamalarında Adnan Oktar suç örgütü ana davasında "suç örgütüne üye olmak" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından firari olarak arandıkları ortaya çıktı.

İKİ İSİMDE TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan 2 kişi, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığına götürüldü. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Arular ve Togay, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hükümlü 2 kişinin evrakları Adnan Oktar suç örgütü ana davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ...

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada, sanık Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 891 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.