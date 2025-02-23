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 | Suat Vilgen

Af çıkacak mı? AK Parti'nin planı kulislerden sızdı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 'Af çıkacak mı?' sorusuna cevaben TGRT Haber canlı yayınında sinyallerini verdiği düzenlemenin detayları belli oldu. AK Parti kulislerine göre, Adalet Bakanlığı bir kısmi af çalışması yapıyor. Hükümlüler için kritik tarih ise 31 Temmuz 2023! İşte detaylar...

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Af çıkacak mı? AK Parti'nin planı kulislerden sızdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 06:46
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 06:46

Af çıkacak mı? Cezaevlerinde kazan binlerce hükümlü ile hükümlü yakınlarının merakla cevap aradığı bu sorunun cevap netleşiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, geçtiğimiz günlerde katıldığı TGRT Haber yayınında düzenleme sinyali vermesinin ardından AK Parti kulislerinden önemli bilgiler sızdı.

KISMİ AF DÜZENLEMESİ HAZIRLANIYOR

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti Temmuz 2023’te yapılan denetimli serbestlik düzenlemesinden bu yana çıkarılan yasanın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair tartışmalar üzerine çalışma başlattı. Söz konusu düzenleme, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanların, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında dışarıda infaz etmelerini öngörüyordu.

KAPSAM GENİŞLİYOR

31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmiş olanları kapsayan bu kolaylık aynı tarihten önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanları ise kapsamadı. Sızan bilgilere göre Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin de sıcak baktığı yeni düzenleme ile 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanların da kapsama alınması planlanıyor.

UZLAŞMA ARANACAK

"Covid izni" olarak da bilinen düzenleme konusunda yeni bir adım atılmasına ilişkin muhalefet partileri de bir süredir talepte bulunuyor. Hatta bu konuda TBMM’ye sunulan bazı kanun teklifleri de var. Bunlardan sonuncusu ise İyi Parti'den gelirken, AK Parti kaynaklarının, Yargı Paketi görüşmeleri sırasında uzlaşma durumunda ortak imza ile önerge ile ekleme yapılabileceğini bildirdi.

KISMİ AFTAN KİMLER YARARLANACAK?

  • Düzenleme kabul edilirse,
    31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarda tamamlayacak.
  • Düzenlemeden, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar yararlanacak.
  • Böylece, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

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ETİKETLER
#ak parti
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