AFAD 18 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı sonrası sahaya indi! 106 kilo yağdı 236 kişi kurtarıldı! 4 ile daha uyarı

21 Aralık 2024 22:24 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 22:44

AFAD, Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre, 14 il için "sarı", 4 il için "turuncu" yağış uyarısı harekete geçti. Fırtına ve sağanak yağış sonrası Antalya olmak üzere pek çok il olumsuz durum yaşadı. Suyun yükselmesiyle çok sayıda insan mahsur kaldı 400'ü aşkın ihbar yapıldı. Meteoroloji 4 il için daha uyarı yaptı. İşte detaylar...

AFAD, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 il için "sarı", Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla için ise "turuncu" yağış uyarısı yaptı. Turuncu uyarı verilen illerde yağışların saat 21.00’e kadar devam edeceği belirtilirken, vatandaşlara SMS, anonslar ve yerel iletişim araçlarıyla tedbir çağrısında bulunuldu.

FIRTINA VE SAĞANAK SONRASI SEL FELAKETİ YAŞANDI

AFAD, turuncu uyarı yapılan illerde toplam 5 bin 376 personel, 2 bin 886 araç ve 676 pompanın görev başında olduğunu duyurdu. Sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, toplamda 400 vaka için ekiplerin müdahale ettiği bildirildi. Vatandaşlara ani sel, fırtına ve ulaşım aksaklıklarına karşı uyarılar yapıldı.

106,6 KG YAĞDI, 236 KİŞİ KURTARILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişinin ekiplerin çalışması sonucunda güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçemize 2 saat içerisinde 106,6 kilogram yağış düşmüştür. Yağış nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 420 ihbar gelmiş olup, ekiplerimiz müdahaleye devam etmektedir. Mahsur kalan 236 vatandaşımız, ekiplerimizin çalışması sonucunda sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

4 İLE DAHA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunuldu.