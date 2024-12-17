AFAD Başkanı Okay Memiş son durumu açıkladı! Sednaya'da canlı mahkum kaldı mı?

17 Aralık 2024 16:50 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:58

AFAD ekipleri Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için bölgede arama çalışmalarına katıldı. AFAD Başkanı Okay Memiş yapılan çalışmalarla ilgili şu ana kadar canlı izine rastlanmadığını belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri, Beşar Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için Şam​'a gitti. Çalışmalarda 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 aracın görev aldığı belirtildi.

Hapishanede arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilirken AFAD​ Başkanı Okay Memiş​ önemli açıklamalarda bulundu. Memiş Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için yapılan çalışmada şu ana kadar canlı izine rastlanmadığını bildirdi.

Memiş'in açıklamalarından satır başları;

"Sednaya'da şu ana kadar canlıya rastlanmadı. Binanın 3 bölümünde çalışmalarımızı tamamladık.

Mayınlı alanlar var. Yerel otoriteyle irtibatlı bir şekilde bu mayınlı alanın tamamının temizlenmesinden sonra detaylı bir şekilde arama çalışmasına ilerleyen süreçlerde devam edebiliriz.

Biz Türk milleti olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Onların bu zor döneminde yardımcı olmaya gayret ediyoruz"