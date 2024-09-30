AFAD depremi duyurdu: Kahramanmaraş gece saatlerinde sallandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
30 Eylül 2024 03:49 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 03:54
Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin bilgileri paylaştı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede artçı depremler sürüyor. AFAD'tan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 03.38 sularında yaşanan depremin derinliği ise 6.82 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: TGRT Haber