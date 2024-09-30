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AFAD depremi duyurdu: Kahramanmaraş gece saatlerinde sallandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
30 Eylül 2024 03:49 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 03:54
AFAD depremi duyurdu: Kahramanmaraş gece saatlerinde sallandı

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin bilgileri paylaştı. 

Merkez üssü Kahramanmaraş​ olan 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede artçı depremler​ sürüyor. AFAD​'tan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Saat 03.38 sularında yaşanan depremin derinliği ise 6.82 kilometre olarak ölçüldü.

İşte yaşanan son depremler

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Kaynak: TGRT Haber
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