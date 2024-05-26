AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem! Son dakika deprem...

26 May 2024 11:09 - Güncelleme : 26 May 2024 11:16

AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.49'da gerçekleşti.

Depremin derinliği 5.36 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ DEPREMİ 3.9 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin saatini AFAD ile aynı verdi. Derinlik ise 2.4 kilometre olarak ölçüldü.