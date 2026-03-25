AFAD duyurdu: Gökçeada açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi’nde hareketli dakikalar... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan’ın Ayion Oros bölgesi açıklarında orta şiddette bir sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Depremin merkez üssünün, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 146.47 kilometre mesafede olduğu saptandı.

YERİN 8 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

AFAD verilerine göre, bu akşam saat 22.08’de meydana gelen sarsıntının yerin 8.58 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Sığ derinlikte gerçekleşen sarsıntının, merkez üssüne yakın ada ve yerleşim yerlerinde güçlü şekilde hissedildiği öğrenildi.

