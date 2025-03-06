AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!

Son dakika haberi: AFAD, Antakya Körfezinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Hatay sallanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antakya Körfezinde merkez üssü Samandağ ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi. AFAD verilerine göre, deprem 22.29'da oldu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1897733170428059834

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Samandağ / Akdeniz-Antakya Körfezi (Hatay) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER