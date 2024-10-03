AFAD görevlisi Marmara fayı hakkında bilinmeyeni açıkladı! '2.5 santimetre batıya kayıyor' dedi, olası depremin büyüklüğünü açıkladı

03 Ekim 2024 18:12 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 18:20

Deprem oluşturması beklenen Marmara fayı hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara fayının her yıl 2.5 santimetre batıya doğru kaydığını söyledi. Faydaki elastik payın bittiğinde depremin yaşanacağını belirtti. Tatar olası depremin büyüklüğünü de açıkladı.

Bursa'da düzenlenen toplantıda, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü ile Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi yetkilileri, Marmara fay hattının oluşturduğu riskleri masaya yatırdı.

Toplantının ana gündemi, gelecekte olması beklenen Marmara Depremi ve bu bölgede uygulanacak afet yönetimi planlarıydı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, olası Marmara Depremi için büyüklüğü de açıkladı.

OLASI MARMARA DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK?

Tatar, "Her yıl yaklaşık 2.5 santimetrelik bir hareketle batıya doğru kayma yaşanıyor. Fay hattının elastik sınırı dolduğu zaman kırılma meydana gelecek. Şu ana kadar bölgede 250 yıllık enerji birikmiş durumda ve 6 ila 7 metre arasında bir yer değişikliği söz konusu. Bu da 7.2 ile 7.8 arasında bir depremin yaşanmasına neden olabilir" dedi.

"KENTLERİMİZİ DEPREM DİRENÇLİ KURMALIYIZ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, açılış konuşmasında, "Yakın geçmişte yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler ve diğer afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizin coğrafi yapısı ve iklim koşulları nedeniyle sıkça doğal afetlerle karşı karşıya kalıyoruz ve bu olaylar toplum üzerinde derin izler bırakıyor. Aktif fay hatları üzerinde bulunmamız, ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Yerel yönetimler olarak, kentlerimizi bu tür afetlere karşı daha dirençli hale getirmek ve stratejik planlarımızı daha da geliştirmek zorundayız. Kentlerimizi sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak hazırlamak görevimizdir." ifadelerini kullandı.

"17 AĞUSTOS BİR MİLATTIR"

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını hala hissettiğini ifade eden AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "6 Şubat'ı konuşmaya başladığımda benim boğazım düğümleniyor ve gözlerim yaşarıyor. Birçok acıyı yüreğimde hissediyorum. 77 gün AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde görev yaptım. O adrenalinle uykusuz bir şekilde birçok şeye koşturmaya çalıştım. Keşke tek bir canımızı bile yitirmeseydik. 6 Şubat gerçekten hiçbir hatayı affetmedi. Dolayısıyla 85 milyon insanın şapkasını önüne koyup biz nerede hata yaptık diye düşünmesi lazım. Bizim için aslında 17 Ağustos bir milattı, ama onun da milat olmadığını 6 Şubat'ta gördük" şeklinde konuştu.