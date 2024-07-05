AFAD ilk verileri açıkladı: Akdeniz'de deprem!

05 Temmuz 2024 18:58 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 19:42

Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem 18.47'de kaydedildi.

GİRİT SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Deprem Girit Adası'nda kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

BİR DEPREM DAHA

Kandilli Girit'te bir deprem daha olduğunu açıkladı. 3.2 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 22 kilometre olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...