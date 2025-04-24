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 | Özge Sönmez

AFAD İstanbul depremi analizini yayımladı! 15 kilometrelik segment kırıldı

AFAD, dün öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından analiz yayımladı. Analize göre, şiddetli depremde 15 km uzunluğunda 9,5 km genişliğinde bir hat kırıldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 08:52
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 08:56

İstanbul Silivri açıklarında dün öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan büyük depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Sağ yanal atımlı bir hareketin oluştuğu depremde fay üzerinde 30 cm'lik yer değiştirme yaşandığı ifade edildi.

AFAD İstanbul depremi analizini yayımladı! 15 kilometrelik segment kırıldı

ANA ŞOK SONRASINDA 84 ARTÇI SARSINTI

Depremin, yüzeyin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, depremin ardından gelişen artçıların dağılımının, doğuya doğru yaklaşık 10-15 kilometrelik bir hat üzerinde yoğunlaştığı aktarılarak, artçı sarsıntıların özellikle Marmara Orta Çukuru'nun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplandığı anlatıldı.

Açıklamada, farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan "AFAD Deprem Bilim Kurulu" üyelerinin İstanbul'daki depremlere ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

"6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM YÜKSEK İVME DEĞERLERİNE SAHİP DEĞİL"

Bilim Kurulu'nun değerlendirmelerinin zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerimiz yaptığı değerlendirmede, 6,2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir.

Deprem, Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir. İlk analizler yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda, 9,5 kilometre genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir.

Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 santimetre civarındadır. Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup,
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Şu ana kadar 112'ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296'sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir.

Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önerilmektedir."

AFAD İstanbul depremi analizini yayımladı! 15 kilometrelik segment kırıldı

"BELLİ BİR BÜYÜKLÜĞE VARAN DEPREMLER OLMASI MUHTEMEL"

Kurulun riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesinin önem arz ettiğini değerlendirdiği belirtilen açıklamada, "Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmelidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almaları, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları, sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz.

İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

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