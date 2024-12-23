AFAD saat vererek uyardı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Göz gözü görmeyecek

23 Aralık 2024 15:37 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:02

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yurdun büyük kısmında etkisi olması beklenen sağanak yağış için vatandaşları uyardı. Beklenen kuvvetli sağanak için 26 ile sarı, 6 ile ise turuncu kodlu uyarının yapıldığı açıklamada, yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yurdun büyük bir kısmı için sağanak uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, birçok ilde beklenen sağanak yağış​ ve fırtınanın 24 Aralık Salı günü etkisini göstermeye başlayacağı bildirildi. Kısa süreli fırtına​ ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

AFAD​ SAAT VEREREK UYARDI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere yer verilerek, "24 Aralık Salı günü, sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli; Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli yer yer aşırı; Muğla’da şiddetli ve yer yer aşırı; İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli; Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli; Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu ve Konya’nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına; yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan paylaşımda, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.