Erzurum'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı! Erzurum'da deprem Erzurum'un Dereboğazı ilçesi merkezli 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 19:25'te 3,2 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3,2 ve derinliğini 12,08 kilometre olarak duyurdu. İlk değerlendirmelere göre kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

DEREBOĞAZI MERKEZLİ SARSINTI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; Erzurum Dereboğazı merkezli olmak üzere saat 19:25'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'da depremin büyüklüğünü 3,2 ve derinliği 12,08 kilometre olarak açıkladı.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.