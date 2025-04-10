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 | Suat Vilgen

AFAD ve Meteoroloji art arda paylaştı! 29 il için sarı, 2 il için turuncu alarm! Kar, yağmur, fırtına | 10 Nisan hava durumu

AFAD ve Meteoroloji birbiri ardına son hava durumu raporlarını paylaşırken kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 29 il için sarı, 2 il için ise turuncu kodlu alarm verilirken, birçok ilde kar yağışı bekleniyor. İşte 10 Nisan 2025 hava durumu tahminleri...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 06:49
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 06:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı 31 il için resmi uyarı yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere dayandırılan açıklamada, 29 il için “sarı”, Van ve Hakkari için ise daha yüksek risk içeren “turuncu” kodlu meteorolojik uyarı verildiği bildirildi.

AFAD ve Meteoroloji art arda paylaştı! 29 il için sarı, 2 il için turuncu alarm! Kar, yağmur, fırtına | 10 Nisan hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

AFAD’ın açıklamasında, bugün itibarıyla Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi. Özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi risklere karşı önlem almaları gerektiği vurgulandı.
İç Anadolu’nun doğusunda ise yağmur ve sağanak şeklinde başlayan yağışların, çarşamba öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetleneceği belirtildi. Gece saatlerine doğru ise bu bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

AFAD ve Meteoroloji art arda paylaştı! 29 il için sarı, 2 il için turuncu alarm! Kar, yağmur, fırtına | 10 Nisan hava durumu

Perşembe günü sabah saatlerine kadar Niğde genelinde, Kayseri ve Sivas’ın güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Hava koşullarının ulaşımda aksamalar ve don olaylarına yol açabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

AFAD ve Meteoroloji art arda paylaştı! 29 il için sarı, 2 il için turuncu alarm! Kar, yağmur, fırtına | 10 Nisan hava durumu

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU ALARM

Doğu Karadeniz’de ise çarşamba sabah saatlerinden itibaren yağışların kuvvetleneceği ifade edildi. Özellikle Ordu’nun tamamında, Tokat’ın kuzey ve doğusunda, öğleden sonra ise Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Gümüşhane’nin kuzeyi ve Artvin’in batısında yağışların şiddetleneceği bildirildi. Bu bölgelerde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise kuvvetli ve zaman zaman yoğun kar yağışı bekleniyor.

AFAD ve Meteoroloji art arda paylaştı! 29 il için sarı, 2 il için turuncu alarm! Kar, yağmur, fırtına | 10 Nisan hava durumu

2 İLDE VATANDAŞLARA SMS UYARISI

AFAD, turuncu uyarı verilen Van ve Hakkari illerinde yaşayan vatandaşların SMS yoluyla bilgilendirildiğini belirtti. Ayrıca, söz konusu illerin valiliklerine de gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı aktarıldı. Yapılan açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

ETİKETLER
#hava durumu
#kuvvetli yağış
#Kar Yağışı
#Meteorloji
#Turuncu Kod
#Sarı Kodlu Uyarı
#Sağanak Yağmur
#Gündem
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