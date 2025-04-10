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 | Sule Altinel

AFAD'dan 31 il için turuncu ve sarı alarm! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor: Saatte 90 kilometreyi bulacak!

AFAD beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 2 il için "turuncu" 29 il için ise "sarı" kodlu uyarı verildiğini açıkladı. Rüzgarın saatte 90 kilometreyi bulacağı aktarılırken, sağanak yağışların bazı bölgelerde kar şeklinde deva edeceği belirtildi. İşte detaylar...

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AFAD'dan 31 il için turuncu ve sarı alarm! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor: Saatte 90 kilometreyi bulacak!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 03:52
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 03:52

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, bugün beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle 2 il için turuncu, 29 il için ise sarı kodlu uyarı verildiğini bildirdi.

Turuncu kodlu uyarı verilen ille Hakkar, ve Van olurken Sarı kodlu uyarı verilen iller ise şu şekilde; Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Batman, Adıyaman, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak.

AFAD'dan 31 il için turuncu ve sarı alarm! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor: Saatte 90 kilometreyi bulacak!

YAĞMUR, KAR, FIRTINA...

Yapılan paylaşımda kuvvetli rüzgar beklendiği vurgulanarak, "Bugün (Perşembe) Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklenmektedir. İç Anadolu'nun doğusunda, çarşamba öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde devam eden yağışların; Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Perşembe (10 Nisan 2025) günü sabah saatlerine kadar Niğde il geneli ile Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli kar (5-20 cm) şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz'de görülen yağışların, çarşamba sabah saatlerinden sonra Ordu il geneli ile Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması, kıyı şeridinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (5-20 yer yer 20 cm üzeri) şeklinde olması beklenmektedir" denildi.

AFAD'dan 31 il için turuncu ve sarı alarm! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor: Saatte 90 kilometreyi bulacak!

VATANDAŞLARA UYARI

Yapılan uyarıda vatandaşların doğa olayları ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatılırken, "Sarı Uyarı ve Turuncu Uyarı verilen İl Valiliklerine bilgi verilmiş olup, Turuncu Uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirilme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/AFADBaskanlik/status/1910102784806113554

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