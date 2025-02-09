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AFAD'dan tsunami alarmı! İzmir'de sahile siren sistemi kuruldu: Herkesin telefonuna SMS gidecek
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 | Özge Sönmez

AFAD'dan tsunami alarmı! İzmir'de sahile siren sistemi kuruldu: Herkesin telefonuna SMS gidecek

Ege Denizi'nde günlerdir devam eden depremleri sayısı 700'ü aştı. Bölgede paniğe neden olan depremlerin ardından AFAD da önlemleri arttırdığını duyurdu. Olası bir tsunami tehlikesinde İzmir, Aydın ve Muğla'da yaşayan vatandaşların bilgilendirileceği mobil siren sistemi kuruldu. Bölge halkını SMS ile uyaracak sistem devreye alındı.

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AFAD'dan tsunami alarmı! İzmir'de sahile siren sistemi kuruldu: Herkesin telefonuna SMS gidecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 15:23

Ege Denizi'nde Santorini Adası yakınlarında haftalardır devam eden depremler şiddetini gitgide arttırıyor. 700'ü aşkın depremin yaşandığı bölgede, halk ve turistler adayı yavaş yavaş terk etmeye başladı. Tsunami ve yanardağ patlaması ile karşı karşıya kalan Santorini'de acil durum önlemleri alındı. Türkiye'nin 140 kilometre uzaklığında yaşanan depremlerin oluşturabileceği tehlikeler için AFAD da alınan önlemleri duyurdu. 

AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün Başkanlık'ta Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı düzenlendiği, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun başkanlığındaki toplantıda, Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası risklerin ele alındığı belirtildi.

 

"TEHLİKENİN ETKİLERİ TÜRKİYE'YE KADAR ULAŞABİLİR"
 

Açıklamada deprem fırtınası şeklinde gelişen bölgedeki aktivite sonucunda, 7 Şubat 2025 itibarıyla 3'ten büyük deprem sayısının 761'e ulaştığı ve kaydedilen en büyük depremin 5,2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

 

"Depremler Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış göstermekte ve derinlikleri 5 kilometre ile 25 kilometre arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 kilometre mesafededir." denilen açıklamada, depremlerin Güney Ege Volkanik Ada yayındaki Santorini Adası'nın 6,5 kilometre kuzeydoğusunda bulunan su altı kratere sahip Kolumbo volkanının olduğu bölgede yoğunlaştığı ifade edildi.

 

Bölgede bilinen en son volkan patlaması 1950 yılında gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, "Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda yer alan denizaltındaki diri Yamurgi (Amorgos) fayı üzerinde 1956 yılında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bölgede halen devam eden sismik aktivitenin olası bir volkanik hareketliliğe yol açma olasılığı az da olsa bulunmaktadır. Bununla birlikte 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite yoğunluğu aynı bölgede 14 ay boyunca yaşanmış ancak herhangi bir volkanik aktiviteye yol açmamıştır." ifadeleri yer aldı.

 

TEHLİKE ANINDA VATANDAŞLARA SMS GİDECEK 

Olası bir patlama sonucu tarihsel kayıtlarda olduğu gibi volkandan çıkan ince taneli volkanik kül malzemesinin havadan rüzgar ile taşınması ya da deprem sonrası olabilecek tsunami gibi tehlikelerin etkileri Türkiye'ye kadar ulaşabileceği vurgulandı.

İzmir, Aydın ve Muğla'ya, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi sevk edildiğine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haber alma ve yayma sistemi üzerinden olası acil durumlarda vatandaşlara SMS mesajları iletebilecek mevcut sistem hazır bulunduruldu, İzmir, Aydın ve Muğla valilikleri emrine, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun İl AFAD müdürlüklerinden takviye personel ve ekipman görevlendirmesi yapıldı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Tsunami Uyarı Sistemi ile AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) entegrasyonu yapıldı. Bu sayede gelecek tsunami uyarısı doğrudan tüm AYDES kullanıcılarına ve bölgedeki vatandaşlara ulaştırılabilecek."

 

 

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