AFAD'tan turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı! Sel ve su baskınına dikkat

01 Eylül 2024 00:15 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 00:18

Sivas'ta sağanak yağış sele neden oldu: 20 ev sular altında kaldı

Sivas'ta sağanak yağış sele neden oldu: 20 ev sular altında kaldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olacak kuvvetli yağışlar için uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, iki ilimiz için "turuncu", 22 ilimiz için ise "sarı" kodlu yağış uyarısı yapıldı.

AFAD'TAN 'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI!

Bu iki ilde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle toplam 57 ihbar alındığı belirtildi. AFAD, ayrıca Karabük ilinde şiddetli yağışların etkisiyle 5 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu.

AFAD, vatandaşları ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve olası risklere karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.