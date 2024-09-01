AFAD'tan turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı! Sel ve su baskınına dikkat
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Meteoroloji’den aldığı son bilgiler doğrultusunda 2 şehirde turuncu, 22 şehirde ise sarı kodlu yağış uyarısı yapıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada sel ve su baskınına karşı uyarıda bulunuldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olacak kuvvetli yağışlar için uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, iki ilimiz için "turuncu", 22 ilimiz için ise "sarı" kodlu yağış uyarısı yapıldı.
AFAD'TAN 'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI!
Bu iki ilde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle toplam 57 ihbar alındığı belirtildi. AFAD, ayrıca Karabük ilinde şiddetli yağışların etkisiyle 5 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu.
AFAD, vatandaşları ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve olası risklere karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.