Afganistan uyruklu çoban Bolu Avdan Yaylası’nda ölü bulundu!

31 Ağustos 2024 22:31 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 22:33

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Bolu'nun Seben ilçesinde çobanlık yapan yabancı uyruklu kişi yaylada ölü bulundu. Afganistan uyruklu Can Muhammed Niyazi'den (33) 2 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

45 PERSONEL SEFERBER OLDU

İhbar üzerine harekete geçen AFAD, Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan komandolar, Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma İz Takip Köpekli Arama Kurtarma ekibinde görevli 45 personel, Avdan Yaylası ile Hacıoğlu Mahallesi arasında arama kurtarma çalışması yaptı.

YAYLADA ÖLÜ BULUNDU

Yapılan aramalar sonucunda kayıp çoban Avdan Yaylası'nda ölü bulundu. Can Muhammed Niyazi'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi morguna kaldırıldı.