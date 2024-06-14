Afrika sıcağı dalgası 290 milyon kişiyi etkiliyor! Türkiye de kırmızı listede yer aldı

14 Haziran 2024 14:20 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 14:32

Afrika’nın Sahel ve batı kısımlarında yüksek sıcaklıklar mart ayı sonundan itibaren etkili olmaya başladı. Henüz yazlarının ilk yarısında ise 290 milyon insanın sıcaklıktan etkilenmesine neden oldu.

Ağustos ayı için küresel alarma geçildi. Dünya cayır cayır yanıyor.

Küresel sıcaklık rekoruyla birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinde bölgesel rekorlar görülürken sıcak hava dalgaları, sıcaklığa bağlı ölümleri beraberinde getirdi.

AFRİKA SICAĞI DALGASI 290 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR!

Mali’de termometreler 3 Nisan'da 42,5 dereceyi gösterirken başkent Bamako’daki Gabriel-Toure Hastanesi yetkilileri nisan ayının ilk 4 gününde anormal şekilde 102 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin yarısının 60 yaş üzerindeki kişiler olduğunu ve ölümlerde aşırı sıcakların rol oynamış olabileceğini duyurdu.

Bangladeş’te mayıs ayının başındaki sıcak hava dalgası nedeniyle en az 15 kişi yaşamını yitirirken birçok eğitim kurumu tatil edildi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de 29 Mayıs'ta 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilirken haziran başında da devam eden yüksek sıcaklılar ülke genelinde çok sayıda ölüme neden oldu.

Odişa eyaletinde 38, Uttar Pradeş eyaletinde 33, Bihar’da 6, Racastan’da 12 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE DE KIRMIZI LİSTEDE YER ALDI

Aşırı sıcakların etkili olduğu bir diğer bölge Kuzey Amerika oldu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) verilerine göre özellikle Meksika ve ABD’nin güneybatı eyaletleri haziran başından itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altında.

Las Vegas ve Phoenix kentlerinde termometreler 6 Haziran'da 43 dereceyi gösterirken dünyanın en sıcak yerlerinden biri olarak bilinen California eyaletindeki Death Valley'de (Ölüm Vadisi) hava sıcaklığı 50 dereceyi buldu.

Türkiye'de de etkili olan sıcaklık özellikle Marmara kıtasında nem oranını artırdı. Uzmanlar öğle saatlerinde vatandaşların kesinlikle dışarı çıkmaması gerektiğini bildirdi.