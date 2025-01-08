Afyon'da korkunç cinayet! Hastanede kurşun yağmuruna tuttu: Talihsiz kadın evlilik için gün sayıyordu

08 Ocak 2025 11:45 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:06

Kadın cinayetlerine bir daha yenisi eklendi. Bu kez adres Afyonkarahisar… Kentte esnaflık yapan M.A., daha önce yanında çalışan Derya Kozan’ı silahla vurarak öldürdü. M.A., daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Talihsiz kadının nişanlı olduğu ve şubat ayında evleneceği öğrenildi.

Afyonkarahisar’da bir kadın daha cinayete kurban gitti. Afyonkarahisar​ Devlet Hastanesi'nin kantininde çalışmaya başladığı öğrenilen D.K. ile bir süre yanında çalıştığı M.A. ile koridorda karşılaştı. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından M.A., üzerinde bulundurduğu tabancayla D.K'ya art arda ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Kozan kan içinde yerde yığılırken, çevrede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada M.A. aynı tabancayla kendisini vurdu. Hastaneden gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının olay yerinde hayatını kaybetti belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan M.A. ise yoğun bakıma alındı.

Tedavi altına alınan M.A., öldü. Talihsiz kadının kentte esnaf olan M.A.’nın daha önce yanında çalıştığı öğrenildi.

ÖNÜMÜZDEKİ AY EVLENECEKTİ!

Öte yandan, hastanedeki işlemlerinin ardından kadının cenazesi ailesine teslim edildi. Antalya'da toprağa verilecek olan Kozak'ın nişanlı olduğu ve şubatta evleneceği öğrenildi.