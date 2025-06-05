Afyon'daki Ornaş Kayalıkları dinamitle mi patlatıldı? Açıklama var

Afyonkarahisar'daki Ornaş Kayalıkları'nda dinamitle tahribat yapıldığı yönündeki iddialar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi. "İkinci Kapadokya" olarak nitelenen bölgede insan eliyle bir tahribat olmadığı belirtilerek söz konusu iddialar yalanlandı.

"İkinci Kapadokya" olarak nitelenen Afyonkarahisar'daki Ornaş Kayalıkları'nda define arayanların dinamit kullandığı ve kayalıkların bir bölümünü havaya uçurduğu iddia edildi.

İddiaların haberleşmesi üzerine Dezenformasyona Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu haberdeki iddialar yalanlanarak herhangi bir dinamitle patlatma olayının yaşanmadığı belirtildi.

RAPOR HAZIRLANDI

"Bazı basın yayın organlarında Frigya bölgesindeki Ornaş Kayalıklarındaki tahribata ilişkin, dinamitle kayaların havaya uçurulduğu gibi dezenformasyon içerikli haberlerin yer aldığı tespit edilmiştir." diye başlayan açıklamada hazırlanan rapora işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ornaş Peri Bacaları ve Kaya Yerleşimleri, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14 Haziran 2017 tarihli ve 5343 sayılı Kurul Kararı ile I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 25 Haziran 2016 tarihinde İscehisar İlçesi, Alanyurt ve Çatağıl Köylerinde bulunan arkeolojik yerleşim alanlarının tescil işlemlerine esas yürütülen çalışmalar esnasında yapılan incelemeler sonucunda bir rapor hazırlanmıştır.

"DİNAMİT KAYNAKLI PATLAMA OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

İlgili raporda, Ornaş Kayalıklarının güney cephesinde, yakın tarihte doğal sebeplerden dolayı göçük oluştuğunun tespit edildiği ifade edilerek bu durum fotoğraflanarak belgelenmiştir. Ayrıca, o dönemde inceleme esnasında Müze Müdürlüğü uzmanları ile birlikte İscehisar Jandarma Komutanlığı ekipleri de alanda kontrol gerçekleştirmiş olup dinamit kaynaklı bir patlatmanın olmadığı tespiti yapılmıştır.

Bölgenin Frig Döneminden başlayarak Doğu Roma Dönemi sonlarına kadar barınma, depolama, dinsel yapı ve mezar amaçlı olarak işlendiği, oyulduğu görülmektedir. Bu tür tahribatların yanında bölgenin ana kayaç yapısını oluşturan volkanik kayaç türü olan tüf kayaçlar deprem, ısı farkı, yağmur, rüzgar v.b doğal koşullar nedeniyle zayıflayarak çatlayabilmekte ve en nihayetinde zaman içinde yerinden koparak düşebilmektedir.

"İNSAN KAYNAKLI BİR MÜDAHALE YOK"

Ornaş Kayalıklarında meydana gelen kaya kopması olayı da 2016 yılında yapılan tespit çalışmaları esnasında görülerek belgelenmiş, yapılan incelemelerde insan kaynaklı bir müdahale tespit edilememiş, olayın doğal sebeplerden meydana geldiği sonucuna varılmıştır.

5 Haziran 2025 günü İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından bahse konu Ornaş Kayalıklarında inceleme gerçekleştirilmiş olup yapılan incelemelerde yeni tarihli bir patlatma veya göçük bulunmadığı, mevcut görüntünün 2016 yılında yapılan tespit ile aynı olduğu belirlenmiştir. Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü, güvenlik birimleri ile iş birliği içerisinde şehir genelinde kazı ve tahribat yapılması ihtimaline karşın teyakkuz halindedir."

https://x.com/dmmiletisim/status/1930583353549369516