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Editor
 | Sule Altinel

Afyonkarahisar'da büyük fabrika yangını! Alevler kilometrelerce uzaktan görülüyor

Afyonkarahisar'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, saatlerce yangına müdahale etti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 02:10
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 02:10

Afyonkarahisar'daki Organize Sanayi Bölgesi’ndeki orman ürünleri üretimi yapan fabrikada akşam saat 19.40 civarında yangın çıktı. 60’a yakın itfaiye aracı ve 150 personelin müdahale ettiği yangını söndürmek için ekipler yoğun uğraş veriyor.

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BİR KİŞİ YARALANDI

Şu ana kadar 1 kişinin yaralandığı yangında ekipler alevleri kontrol altına almak için fabrikaya dört bir yandan müdahale ediyor.

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Fabrikadan yükselen alevler ise kentin birçok noktasından kilometrelerce uzaktan gürüldü. Gökyüzüne yükselen alev ve dumanlar birçok vatandaş tarafından yangın bölgesine uzakta olmalarına rağmen cep telefonları ile kayıt altına alındı. 

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Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı müdahale devam ederken, edinilen bilgilerde yangının gece geç saatlere kadar devam edebileceği öğrenildi.
 

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