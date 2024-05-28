Afyonkarahisar'da DEAŞ’a darbe: Gözaltılar var!

28 May 2024 23:10 - Güncelleme : 28 May 2024 23:14

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şuhut ilçesinde A.B.'nin (43) önceki yıllarda Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın militanı olduğunu tespit etti.

EVİNE OPERASYON!

Şüpheli şahıs ilçenin Yalı Mahallesi'nde evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

EMNİYET 4 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kentte İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir dönem DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 şüpheliyi yakalandı. Şüpheliler, ekiplerce gözaltına alındı.