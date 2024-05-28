Afyonkarahisar'da DEAŞ’a darbe: Gözaltılar var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
28 May 2024 23:10 - Güncelleme : 28 May 2024 23:14
Güvenlik güçlerinin DEAŞ'a yönelik operasyonları sürüyor. Jandarma, Afyonkarahisar'da DEAŞ militanı olduğu tespit edilen bir şüpheliyi düzenlenen özel operasyonla yakaladı. Emniyet operasyonunda ise 4 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şuhut ilçesinde A.B.'nin (43) önceki yıllarda Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın militanı olduğunu tespit etti.
EVİNE OPERASYON!
Şüpheli şahıs ilçenin Yalı Mahallesi'nde evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
EMNİYET 4 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan kentte İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir dönem DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 şüpheliyi yakalandı. Şüpheliler, ekiplerce gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı