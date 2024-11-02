Afyonkarahisar’da feci kaza! Minibüsten inen yolcuları ezdi

02 Kasım 2024 15:20 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:20

Afyonkarahisar’da meydana gelen feci kazada şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförü aracından inen iki yolcuyu ezdi. O dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Feci olay Afyonkarahisar​'da meydana geldi. Şehir içi yolcu​ taşıyan F.T. idaresindeki minibüs​ yolcu indirmenin yasak olduğu bir alanda N.I.M. ve S.K.Y.’yi indirdi. Ardından geri manevra yapan sürücü, indirdiği yolcuları aracın altına aldı.

FECİ KAZA KAMERADA

Durumu fark eden diğer yolcular sürücüyü uyarmasıyla aracı durdurdu. Aracın altında kalan 2 kişi diğer yolcuların haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Korkunç kazanın yaşandığı an Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasınca kaydedilirken, olay sonrası dolmuş şoförü gözaltına alındı.