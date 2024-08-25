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Afyonkarahisar'da feci kaza! Yaşlı çiftin kahreden ölümü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Ağustos 2024 10:12 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 10:17

Afyonkarahisar'da iki otomobil kavşakta feci şekilde çarpıştı. Kazaya karışan otomobilde bulunan yaşlı çift hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Susuz Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada; O.U. kontrolündeki otomobil (38), Afyonkarahisar - Antalya karayolu üzerindeki Susuz Kavşağı yakınlarında, Kamil Çetin'in (80) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Feci kazada, sürücü Kamil Çetin ve eşi Hacer Çetin (75) hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü ve araçtaki A.R.U. (37), N.A.U. (7) ve A.A.U. (1) ise yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Yaşlı çiftin kahreden ölümü - 1. Resim

İncelemelerin ardından Çetin çiftinin cenazeleri Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. O.U. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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