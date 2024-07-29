Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Temmuz 2024 06:26 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 06:33
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen bir firmaya ait yolcu otobüsü ile bir kamyon çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'da bulunan hastanelere kaldırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı