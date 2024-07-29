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Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Temmuz 2024 06:26 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 06:33

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen bir firmaya ait yolcu otobüsü ile bir kamyon çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - 1. Resim

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'da bulunan hastanelere kaldırılıyor.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - 2. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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