Afyonkarahisar’da feci zincirleme kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Ağustos 2024 22:35 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 22:36
Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Tır ile birlikte 9 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkisinde ilk belirlemelere göre freni patlayan saman balyası yüklü tır devrildi.
10 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Tır ile birlikte 9 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
3’Ü AĞIR 12 YARALI!
Kazada, Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı