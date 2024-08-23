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Afyonkarahisar’da feci zincirleme kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Ağustos 2024 22:35 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 22:36

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Tır ile birlikte 9 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da feci zincirleme kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı var! - 1. Resim

Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkisinde ilk belirlemelere göre freni patlayan saman balyası yüklü tır devrildi.

10 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Tır ile birlikte 9 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar’da feci zincirleme kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı var! - 2. Resim

3’Ü AĞIR 12 YARALI!

Kazada, Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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