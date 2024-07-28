Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu

28 Temmuz 2024 17:27 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:28

Çaldıkları telefonu geri vermek için para istediler! Polise neşter ve keserle saldırdılar

Çaldıkları telefonu geri vermek için para istediler! Polise neşter ve keserle saldırdılar

Haraca bağlamak istedikleri oto tamirhaneye kurşun yağdırdılar! Saldırı anı ve tehdit mesajları ortaya çıktı: Her gün bir cenaze çıkartacağız

Haraca bağlamak istedikleri oto tamirhaneye kurşun yağdırdılar! Saldırı anı ve tehdit mesajları ortaya çıktı: Her gün bir cenaze çıkartacağız

Afyonkarahisar'da meydana gelen feci kaza aynı aileden 3 kişiye mezar oldu.

Kaza, Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında meydana geldi. M.Z. (39) idaresindeki 06 AVS 07 plakalı otomobil, Akkonak köyü yakınlarında H.Ç'nin (40) kullandığı 34 KKZ 949 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüyle eşi G.K.Z.'nin (33) hayatını kaybettiğini, 4 yaşındaki kızları L.Z.'nin de ağır yaralandığını tespit edildi. Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

TIR SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI

Tır sürücüsü H.Ç.'nin ise kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınacağı bildirildi.

Kaza ile ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.