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Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 17:27 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:28

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir aile yok oldu. Feci kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da meydana gelen feci kaza aynı aileden 3 kişiye mezar oldu.

Kaza, Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında meydana geldi. M.Z. (39) idaresindeki 06 AVS 07 plakalı otomobil, Akkonak köyü yakınlarında H.Ç'nin (40) kullandığı 34 KKZ 949 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüyle eşi G.K.Z.'nin (33) hayatını kaybettiğini, 4 yaşındaki kızları L.Z.'nin de ağır yaralandığını tespit edildi. Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza! 3 kişilik aile yok oldu - 1. Resim

TIR SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI

Tır sürücüsü H.Ç.'nin ise kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınacağı bildirildi.

Kaza ile ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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