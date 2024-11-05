Afyonkarahisar’da seyir halindeki şoför açılan ateşle öldü!

05 Kasım 2024 23:41 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 00:01

Afyonkarahisar'da kamyonetle seyir halindeyken yol kenarından açılan ateşle öldü. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Afyonkarahisar​'da kamyonetiyle seyir halinde olan bir kişi, yol kenarından açılan ateşle başından vurularak hayatını kaybetti. Olay, Hocalar ilçesi Çepni köyü yakınlarında meydana geldi.

ŞARAMPOLE SAVRULDU

Edinilen bilgilere göre, kamyonetle seyir halinde olan S.A.'ya (62) yol kenarından kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı. Açılan ateşle başından vurulan S.A.'nın kullandığı kamyonet​ girdiği şarampolde durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hocalar Devlet Hastanesine kaldırılan S.A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.