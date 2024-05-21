Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 May 2024 08:06 - Güncelleme : 21 May 2024 09:03
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün kamyonetle çarpıştığı kazada faciadan dönüldü. Okan Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.
17 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre, araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı