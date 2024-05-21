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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 May 2024 08:06 - Güncelleme : 21 May 2024 09:03

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün kamyonetle çarpıştığı kazada faciadan dönüldü. Okan Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

17 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre, araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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