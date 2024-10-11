Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ekim 2024 08:20 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 08:46

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 21 kişi yaralandı.

Feci kaza​ Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Gaziantep'e gittiği belirtilen yolcu otobüsü​, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampolden yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 21 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
afyonkarahisarkonyayolcu otobüsükaza

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ahmet11 Ekim 2024 08:25

Bu haberi duyunca çok üzüldüm, hayırlısı olsun yaralılarımıza geçmiş olsun diyorum.

Sonraki Haber Yükleniyor...