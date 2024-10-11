Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ekim 2024 08:20 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 08:46
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 21 kişi yaralandı.
Feci kaza Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Gaziantep'e gittiği belirtilen yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampolden yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 21 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haberi duyunca çok üzüldüm, hayırlısı olsun yaralılarımıza geçmiş olsun diyorum.