Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

11 Ekim 2024 08:20 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 08:46

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 21 kişi yaralandı.

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Berberden 1 milyar 200 milyonluk vurgun!

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Berberden 1 milyar 200 milyonluk vurgun!

Feci kaza​ Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Gaziantep'e gittiği belirtilen yolcu otobüsü​, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampolden yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 21 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.