Afyonkarahisar'daki deprem anı kamerada: Halk sokağa döküldü

13 Ekim 2024 10:32 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 10:32

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde 4.4 büyüklüğündeki deprem olmuştu. Deprem anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Afyonkarahisar​'da gece saat 03.14'te merkez üssü Sinanpaşa ilçesine bağlı Boyalı köyü olan 4.4 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren sarsıntı, büyük bir paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle birçok vatandaş geceyi sokaklarda ve parklarda geçirdi.

HAYVANLAR SAĞA SOLA KOŞUŞTURMAYA BAŞLADI

Besihanelerdeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, deprem anında yerde yatan büyükbaş hayvanların sarsıntı başlar başlamaz ayağa kalkıp sağa sola koşturduğu, bazılarının ise bulundukları yerden çıkmaya çalıştığı görüldü.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise deprem sırasında raflardaki ürünlerin yere düştüğü dikkat çekti. Ayrıca, deprem nedeniyle öğrenci yurtları boşaltıldı ve birçok öğrenci, korkudan yurtlara girmeyerek geceyi bahçede geçirdi.