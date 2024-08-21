Afyon'daki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı! Yangını nasıl çıkardığı belli oldu

21 Ağustos 2024 14:08 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:09

Manisa'da köyün kül olduğu yangında Şehit Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve Türk bayrağı yanmadı!

Manisa'da köyün kül olduğu yangında Şehit Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve Türk bayrağı yanmadı!

Afyonkarahisar'da dün başlayan yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yangınla ilgisi olduğu sanılan bir şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

YANGININ NEDENİ İZMARİT

Yangının söndürülmesi için 8 helikopter ve 3 uçakla havadan destek sağlandığını ifade eden Yiğitbaşı , yerden ise 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 14 itfaiye aracı ve iş makineleriyle müdahale edildiğini belirtti.

Yiğitbaşı, 200 personel ve 19 gönüllüyle sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangnın, soğutma çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğu bilgisini paylaştı.

Yangının bir sigara izmaritinden çıktığını değerlendirdiklerini belirten Vali Yiitbaşı "Bir kişi gözaltında. Savcılık kanalıyla ifadesi alınarak soruşturması oradan yürütülecek" bilgisini paylaştı.

"40-50 YILI BULACAK"

Yangın söndürülse de zarar gören alanların tekrar doğal ortamına kavuşmasının 40-50 yıl süreceğinin altını çizen Vali Yiğitbaşı, "Önce toprak işlemeleri ve temizlik yapılacak. En geç 2025'in sonbahar ayında bölgedeki ağaçlar dikilmiş ve sonraki yıllarda eski haline dönmüş olacak" ifadelerini kullandı.