Ağabeyini cinsel organını keserek öldürmüştü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Cezası belli oldu

10 Temmuz 2024 14:58 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:00

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen olayda; Emre T. (30), ağabeyi Murat Can T.'yi (32) bıçaklayarak kaçtı. Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T., şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti.

"AĞABEYİMİ ÖLDÜRDÜM" DİYEREK CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Murat Can T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre T.'nin ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

"AĞABEYİMİN CİNSEL SALDIRISINA MARUZ KALDIM"

Emre T'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Emre T. ve avukatı katıldı. Savunma yapmak istemediğini söyleyen tutuklu sanık Emre T., "Daha önce yaşananları anlattım, daha fazla anlatmak istemiyorum. Ben 6-7 yaşlarındayken ağabeyimin cinsel saldırısına maruz kaldım. Tam olayı gerçekleştirecekken bağırdım. Bağırmasaydım beni istismar edecekti. Ağabeyimin daha önce de ben henüz küçük yaşlardayken başkalarına cinsel istismar uyguladığını gördüm. Bende travma oluştu. Olay bu sebeple meydana gelmiştir, takdir mahkemenindir" diye konuştu.

Sanık avukatı da olayın ağır tahrik altında gerçekleştirildiğini belirterek, karar verirken bu durumun göz önünde bulundurulmasını istedi.



(ÖLDÜRÜLEN AĞABEY MURAT CAN T.)

CEZASI BELL OLDU

Emre T. "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği için sanığa takdiri indirim de uygulanmadı.



(SANIK EMRE T.)