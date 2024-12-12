Ağacı budamak istedi, olan mahalleliye oldu! İşgüzarlığı başını yaktı

12 Aralık 2024 10:18 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:30

Antalya'da yaşayan bir mahalle sakini apartmanın önündeki ağacı budamak isteyince olanlar oldu. Ağacın dalları tellere temas ederek kısa devreye ve tellerin kopmasına neden oldu. Bütün mahalleli elektriksiz kalırken, birçok apartmanda elektronik cihazlar yandı, bir evde de yangın çıktı. Öfkeden deliye dönen mahalleli adamdan şikayetçi olacağını söyledi.

Muratpaşa​ ilçesinde trajikomik bir olay yaşandı. Bir apartman sakini bahçede bulunan ve elektrik tellerine temas eden ağacın dallarını kesmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen şahıs, budama yaptığı sırada dallar tellere temas ederek kısa devreye ve tellerin kopmasına neden oldu.

Tellerin kopması ile birlikte bütün mahallenin elektrikleri kesildi ve elektronik cihazların yanmasına neden oldu. Olay nedeniyle sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde mutfak kısmında küçük çaplı yangın çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken vatandaşlarında müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

'MAHALLE BOMBA PATLAMIŞ GİBİ ALT ÜST OLDU'

Olay nedeniyle yangın çıkan ikamet sahibi Arif Şahan, gelen telefonla dükkanında bulunan yangın söndürme tüpünü de alarak evine geldiğini belirterek, “Dükkandan koşarak geldim yangın söndürme tüpü ile, hemen doğal gazı kapatarak müdahale ettim. Ardından itfaiye geldi. Müdahale etmemiş olsak ev komple yanacaktı.

Aşağıdaki arkadaş ağacı kesmiş. O da ağacı habersiz kesmiş. Güya ona kes demişler de öyle kesmiş. Hiçbir devlet kurumu böyle bir şey demez. Gelir yapılması gereken neyse kendisi yapar.

Arkadaş işgüzarlık yapmış. Kendi kafasına göre kesmiş, aşağıda dükkanın önünde otururken bütün mahalle bomba patlamış gibi alt üst oldu. Bütün mahalledeki elektrikler gitti. Beyaz eşyaların çalışıp çalışmadığını da bilmiyorum. Belki hiçbir şey çalışmıyor” dedi.

ELEKTRONİK EŞYALAR PATLADI

Çok sayıda mahalle sakininin elektronik eşyalarının olay nedeniyle yandığını belirten mahalle sakinlerinden Ferhat Köseoğlu ise, “Telefon geldi, elektronik eşyalar ve kombi patladı diye. Apar topar geldik, fark ettik ki beyefendi ağaçları keserken kabloları birbirine temas ettiriyor. Birçok kişinin elektronik eşyası yanıyor.

Yan binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Şikayetçi olacağız beyefendiden, birçok mahalle sakini de bekliyor. Polis ekipleri beyefendiyi götürdü. Kimilerinin televizyonları, buzdolapları patlamış.

Elektrikler gittiği için hasar tespiti de yapamıyoruz. Yan sokağın komple elektriği gitmiş. Orada ne zarar var bilemiyoruz” şeklinde konuştu. Olayın ardından AEDAŞ görevlileri bölgeye gelerek kopan telin onarımı için çalışma başlattı.