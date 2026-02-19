Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Ağrı ilk sahur ve iftar vakitleri! Ağrı 2026 Ramazan İmsakiyesi ( Ağrı ilçe ilçe iftar vakitleri)

Ağrı’da sahur ve iftar saatleri açıklandı. Ağrı’da yaşayan müslümanlar ise imsakiyeye göre hareket edecek. Ağrı’da Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Diyadin, Patnos, Taşlıçay, Tutak gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar Ağrı imsakiyesine göre iftarlarını açacak. Ramazan ayı açıklanan takvime göre bu yıl 29 gün sürecek. Onbir ayın sultanı Ramazan ayı sona erdikten sonra 3 günlük bayram başlayacak. Müslümanlar Ramazan ayında oruç ibadetinin yanı sıra diğer ibadetlerini de eksiksiz yerine getirecek. Peki Ağrı ilk sahur saat kaçta? İşte, Ağrı iftar ve sahur vakti…

Ağrı ilk sahur ve iftar vakitleri! Ağrı 2026 Ramazan İmsakiyesi ( Ağrı ilçe ilçe iftar vakitleri)
Ağrı imsak vakti, sahura kalkmaya hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Genç, yaşlı, çocuk her yaştan müslüman bu gece ilk sahurlarına kalkacak. Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba gecesini Perşembe gününe bağlayan gün başlayacak. İslamın beş temel şartından birisi olan tutmak, hem insan sağlığına iyi geldiği gibi hem de manevi açıdan önemlidir. Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur vakitlerini kaçırmak istemiyor. Peki Ağrı’da iftar saat kaçta? İşte, Ağrı Ramazan İmsakiyesi…

AĞRI İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Ağrı iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Ağrı’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:26 olacak.

AĞRI BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Ağrı’da Başmakçı, Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Diyadin, Patnos, Taşlıçay, Tutak gibi ilçelerde yaşayanlar ilk oruçlarını saat 17.57’de açacak.

AĞRI RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE

RamazanTarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. gün19 Şubat Perşembe05:0905:2606:4812:3315:3317:5719:24
2. gün20 Şubat Cuma05:0805:2406:4612:3315:3417:5819:25
3. gün21 Şubat Cumartesi05:0605:2306:4512:3215:3517:5919:27
4. gün22 Şubat Pazar05:0505:2206:4412:3215:3518:0019:28
5. gün23 Şubat Pazartesi05:0405:2106:4212:3215:3618:0219:29
6. gün24 Şubat Salı05:0305:1906:4112:3215:3718:0319:30
7. gün25 Şubat Çarşamba05:0105:1806:3912:3215:3818:0419:31
8. gün26 Şubat Perşembe05:0005:1706:3812:3215:3918:0519:32
9. gün27 Şubat Cuma04:5805:1506:3712:3215:3918:0619:33
10. gün28 Şubat Cumartesi04:5705:1406:3512:3115:4018:0719:34
11. gün1 Mart Pazar04:5605:1206:3412:3115:4118:0819:35
12. gün2 Mart Pazartesi04:5405:1106:3212:3115:4118:0919:36
13. gün3 Mart Salı04:5305:0906:3112:3115:4218:1019:37
14. gün4 Mart Çarşamba04:5105:0806:2912:3115:4318:1119:38
15. gün5 Mart Perşembe04:5005:0606:2812:3015:4418:1319:39
16. gün6 Mart Cuma04:4805:0506:2612:3015:4418:1419:40
17. gün7 Mart Cumartesi04:4605:0306:2512:3015:4518:1519:41
18. gün8 Mart Pazar04:4505:0206:2312:3015:4518:1619:42
19. gün9 Mart Pazartesi04:4305:0006:2112:2915:4618:1719:44
20. gün10 Mart Salı04:4204:5906:2012:2915:4718:1819:45
21. gün11 Mart Çarşamba04:4004:5706:1812:2915:4718:1919:46
22. gün12 Mart Perşembe04:3804:5506:1712:2915:4818:2019:47
23. gün13 Mart Cuma04:3704:5406:1512:2815:4818:2119:48
24. gün14 Mart Cumartesi04:3504:5206:1412:2815:4918:2219:49
25. gün15 Mart Pazar04:3304:5006:1212:2815:5018:2319:50
26. gün16 Mart Pazartesi04:3204:4906:1012:2715:5018:2419:51
27. gün17 Mart Salı04:3004:4706:0912:2715:5118:2519:52
28. gün18 Mart Çarşamba04:2804:4506:0712:2715:5118:2619:53
29. gün19 Mart Perşembe04:2704:4406:0612:2715:5218:2719:55

RAMAZAN AYI FİDE KİM VEREBİLİR?

Çok yaşlanıp, ölene kadar Ramazan orucunu veya kaza oruçlarını tutamayacak ihtiyar ve iyi olmasından ümit kesilen hasta oruç tutmaz. Fakir değilse tutamadığı gün kadar fidye verir. Bir hadis-i şerifte, (Oruç tutamayacak kadar yaşlı veya iyi olmasından ümit kesilen hasta, fidye verir) buyuruluyor. (Nesaî)

#oruç
#Sahur Vakti
#Ramazan İmsakiyesi
#Ağrı Imsak Vakti
#Ağrı Iftar Vakti
#Gündem
