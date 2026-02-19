Ağrı imsak vakti, sahura kalkmaya hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Genç, yaşlı, çocuk her yaştan müslüman bu gece ilk sahurlarına kalkacak. Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba gecesini Perşembe gününe bağlayan gün başlayacak. İslamın beş temel şartından birisi olan oruç tutmak, hem insan sağlığına iyi geldiği gibi hem de manevi açıdan önemlidir. Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur vakitlerini kaçırmak istemiyor. Peki Ağrı’da iftar saat kaçta? İşte, Ağrı Ramazan İmsakiyesi…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ağrı ilk sahur ve iftar vakitleri! Ağrı 2026 Ramazan İmsakiyesi ( Ağrı ilçe ilçe iftar vakitleri) Ağrı'da Ramazan ayının ilk sahuru 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece 05:26'da, ilk iftarı ise 17:57'de yapılacak. Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak olup, ilk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak. Ağrı'da ilk imsak vakti 05:26, ilk iftar saati ise 17:57 olarak belirlendi. Çok yaşlı veya iyileşme ümidi olmayan hastalar, oruç tutamamaları durumunda fidye verebilir.

AĞRI İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Ağrı iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Ağrı’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:26 olacak.

AĞRI BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Ağrı’da Başmakçı, Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Diyadin, Patnos, Taşlıçay, Tutak gibi ilçelerde yaşayanlar ilk oruçlarını saat 17.57’de açacak.

AĞRI RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE

Ramazan Tarih İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1. gün 19 Şubat Perşembe 05:09 05:26 06:48 12:33 15:33 17:57 19:24 2. gün 20 Şubat Cuma 05:08 05:24 06:46 12:33 15:34 17:58 19:25 3. gün 21 Şubat Cumartesi 05:06 05:23 06:45 12:32 15:35 17:59 19:27 4. gün 22 Şubat Pazar 05:05 05:22 06:44 12:32 15:35 18:00 19:28 5. gün 23 Şubat Pazartesi 05:04 05:21 06:42 12:32 15:36 18:02 19:29 6. gün 24 Şubat Salı 05:03 05:19 06:41 12:32 15:37 18:03 19:30 7. gün 25 Şubat Çarşamba 05:01 05:18 06:39 12:32 15:38 18:04 19:31 8. gün 26 Şubat Perşembe 05:00 05:17 06:38 12:32 15:39 18:05 19:32 9. gün 27 Şubat Cuma 04:58 05:15 06:37 12:32 15:39 18:06 19:33 10. gün 28 Şubat Cumartesi 04:57 05:14 06:35 12:31 15:40 18:07 19:34 11. gün 1 Mart Pazar 04:56 05:12 06:34 12:31 15:41 18:08 19:35 12. gün 2 Mart Pazartesi 04:54 05:11 06:32 12:31 15:41 18:09 19:36 13. gün 3 Mart Salı 04:53 05:09 06:31 12:31 15:42 18:10 19:37 14. gün 4 Mart Çarşamba 04:51 05:08 06:29 12:31 15:43 18:11 19:38 15. gün 5 Mart Perşembe 04:50 05:06 06:28 12:30 15:44 18:13 19:39 16. gün 6 Mart Cuma 04:48 05:05 06:26 12:30 15:44 18:14 19:40 17. gün 7 Mart Cumartesi 04:46 05:03 06:25 12:30 15:45 18:15 19:41 18. gün 8 Mart Pazar 04:45 05:02 06:23 12:30 15:45 18:16 19:42 19. gün 9 Mart Pazartesi 04:43 05:00 06:21 12:29 15:46 18:17 19:44 20. gün 10 Mart Salı 04:42 04:59 06:20 12:29 15:47 18:18 19:45 21. gün 11 Mart Çarşamba 04:40 04:57 06:18 12:29 15:47 18:19 19:46 22. gün 12 Mart Perşembe 04:38 04:55 06:17 12:29 15:48 18:20 19:47 23. gün 13 Mart Cuma 04:37 04:54 06:15 12:28 15:48 18:21 19:48 24. gün 14 Mart Cumartesi 04:35 04:52 06:14 12:28 15:49 18:22 19:49 25. gün 15 Mart Pazar 04:33 04:50 06:12 12:28 15:50 18:23 19:50 26. gün 16 Mart Pazartesi 04:32 04:49 06:10 12:27 15:50 18:24 19:51 27. gün 17 Mart Salı 04:30 04:47 06:09 12:27 15:51 18:25 19:52 28. gün 18 Mart Çarşamba 04:28 04:45 06:07 12:27 15:51 18:26 19:53 29. gün 19 Mart Perşembe 04:27 04:44 06:06 12:27 15:52 18:27 19:55

RAMAZAN AYI FİDE KİM VEREBİLİR?

Çok yaşlanıp, ölene kadar Ramazan orucunu veya kaza oruçlarını tutamayacak ihtiyar ve iyi olmasından ümit kesilen hasta oruç tutmaz. Fakir değilse tutamadığı gün kadar fidye verir. Bir hadis-i şerifte, (Oruç tutamayacak kadar yaşlı veya iyi olmasından ümit kesilen hasta, fidye verir) buyuruluyor. (Nesaî)