Ağrı ilk sahur ve iftar vakitleri! Ağrı 2026 Ramazan İmsakiyesi ( Ağrı ilçe ilçe iftar vakitleri)

Ağrı imsak vakti, sahura kalkmaya hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Genç, yaşlı, çocuk her yaştan müslüman bu gece ilk sahurlarına kalkacak. Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba gecesini Perşembe gününe bağlayan gün başlayacak. İslamın beş temel şartından birisi olan oruç tutmak, hem insan sağlığına iyi geldiği gibi hem de manevi açıdan önemlidir. Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur vakitlerini kaçırmak istemiyor. Peki Ağrı’da iftar saat kaçta? İşte, Ağrı Ramazan İmsakiyesi…
Ağrı iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Ağrı’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:26 olacak.
Ağrı’da Başmakçı, Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Diyadin, Patnos, Taşlıçay, Tutak gibi ilçelerde yaşayanlar ilk oruçlarını saat 17.57’de açacak.
|Ramazan
|Tarih
|İmsak
|Sabah
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1. gün
|19 Şubat Perşembe
|05:09
|05:26
|06:48
|12:33
|15:33
|17:57
|19:24
|2. gün
|20 Şubat Cuma
|05:08
|05:24
|06:46
|12:33
|15:34
|17:58
|19:25
|3. gün
|21 Şubat Cumartesi
|05:06
|05:23
|06:45
|12:32
|15:35
|17:59
|19:27
|4. gün
|22 Şubat Pazar
|05:05
|05:22
|06:44
|12:32
|15:35
|18:00
|19:28
|5. gün
|23 Şubat Pazartesi
|05:04
|05:21
|06:42
|12:32
|15:36
|18:02
|19:29
|6. gün
|24 Şubat Salı
|05:03
|05:19
|06:41
|12:32
|15:37
|18:03
|19:30
|7. gün
|25 Şubat Çarşamba
|05:01
|05:18
|06:39
|12:32
|15:38
|18:04
|19:31
|8. gün
|26 Şubat Perşembe
|05:00
|05:17
|06:38
|12:32
|15:39
|18:05
|19:32
|9. gün
|27 Şubat Cuma
|04:58
|05:15
|06:37
|12:32
|15:39
|18:06
|19:33
|10. gün
|28 Şubat Cumartesi
|04:57
|05:14
|06:35
|12:31
|15:40
|18:07
|19:34
|11. gün
|1 Mart Pazar
|04:56
|05:12
|06:34
|12:31
|15:41
|18:08
|19:35
|12. gün
|2 Mart Pazartesi
|04:54
|05:11
|06:32
|12:31
|15:41
|18:09
|19:36
|13. gün
|3 Mart Salı
|04:53
|05:09
|06:31
|12:31
|15:42
|18:10
|19:37
|14. gün
|4 Mart Çarşamba
|04:51
|05:08
|06:29
|12:31
|15:43
|18:11
|19:38
|15. gün
|5 Mart Perşembe
|04:50
|05:06
|06:28
|12:30
|15:44
|18:13
|19:39
|16. gün
|6 Mart Cuma
|04:48
|05:05
|06:26
|12:30
|15:44
|18:14
|19:40
|17. gün
|7 Mart Cumartesi
|04:46
|05:03
|06:25
|12:30
|15:45
|18:15
|19:41
|18. gün
|8 Mart Pazar
|04:45
|05:02
|06:23
|12:30
|15:45
|18:16
|19:42
|19. gün
|9 Mart Pazartesi
|04:43
|05:00
|06:21
|12:29
|15:46
|18:17
|19:44
|20. gün
|10 Mart Salı
|04:42
|04:59
|06:20
|12:29
|15:47
|18:18
|19:45
|21. gün
|11 Mart Çarşamba
|04:40
|04:57
|06:18
|12:29
|15:47
|18:19
|19:46
|22. gün
|12 Mart Perşembe
|04:38
|04:55
|06:17
|12:29
|15:48
|18:20
|19:47
|23. gün
|13 Mart Cuma
|04:37
|04:54
|06:15
|12:28
|15:48
|18:21
|19:48
|24. gün
|14 Mart Cumartesi
|04:35
|04:52
|06:14
|12:28
|15:49
|18:22
|19:49
|25. gün
|15 Mart Pazar
|04:33
|04:50
|06:12
|12:28
|15:50
|18:23
|19:50
|26. gün
|16 Mart Pazartesi
|04:32
|04:49
|06:10
|12:27
|15:50
|18:24
|19:51
|27. gün
|17 Mart Salı
|04:30
|04:47
|06:09
|12:27
|15:51
|18:25
|19:52
|28. gün
|18 Mart Çarşamba
|04:28
|04:45
|06:07
|12:27
|15:51
|18:26
|19:53
|29. gün
|19 Mart Perşembe
|04:27
|04:44
|06:06
|12:27
|15:52
|18:27
|19:55
Çok yaşlanıp, ölene kadar Ramazan orucunu veya kaza oruçlarını tutamayacak ihtiyar ve iyi olmasından ümit kesilen hasta oruç tutmaz. Fakir değilse tutamadığı gün kadar fidye verir. Bir hadis-i şerifte, (Oruç tutamayacak kadar yaşlı veya iyi olmasından ümit kesilen hasta, fidye verir) buyuruluyor. (Nesaî)