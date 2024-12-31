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Ağrı'da DEAŞ'a darbe: Gözaltılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Aralık 2024 00:27 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 00:35
Ağrı&#039;da DEAŞ&#039;a darbe: Gözaltılar var!

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle başarılı mücadelesi sürüyor. Ağrı'da polis, terör örgütü DEAŞ'a ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Düzenlenen son operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı...

Ağrı​'da DEAŞ​ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon​ düzenlendi.

Operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan aranan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ve yasaklı yayına el konuldu.

Ağrı'da DEAŞ'a darbe: Gözaltılar var! - 1. Resim

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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