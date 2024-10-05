Ağrı’da feci trafik kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var!

05 Ekim 2024 19:55 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 19:56

Ağrı'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir araç takla attı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı…

Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, saat 17.00 sıralarında Mahmut T. idaresindeki araç, Ağrı il merkezinden Hamur ilçesine doğru seyir halindeyken, Ahmed-i Hani Havalimanı mevkiine geldiğinde aracıyla manevra yapmak aracın sağ ön kısmıyla arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada, plakalı araçta bulunan yolcular İlknur K., Ayten T., Beyzanur T. ve Aleyna T. ile plakalı araçta bulunan yolcular Çilem G., Selcan T., sürücü Mahmut T. ve Eflin Hüma T. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.