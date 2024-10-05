Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Ağrı’da feci trafik kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var!

Ağrı’da feci trafik kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ekim 2024 19:55 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 19:56
Ağrı’da feci trafik kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var!

Ağrı'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir araç takla attı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı…

Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, saat 17.00 sıralarında Mahmut T. idaresindeki araç, Ağrı il merkezinden Hamur ilçesine doğru seyir halindeyken, Ahmed-i Hani Havalimanı mevkiine geldiğinde aracıyla manevra yapmak aracın sağ ön kısmıyla arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Ağrı’da feci trafik kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var! - 1. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada, plakalı araçta bulunan yolcular İlknur K., Ayten T., Beyzanur T. ve Aleyna T. ile plakalı araçta bulunan yolcular Çilem G., Selcan T., sürücü Mahmut T. ve Eflin Hüma T. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...