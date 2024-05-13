Ağrı'da korkunç kaza: 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

13 May 2024 09:38 - Güncelleme : 13 May 2024 09:46

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde V.Y’nin kullandığı hafif ticari araç ile C.Ü. kontrolündeki minibüs çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerime olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan 6 kişiyi kurtararak ambulanslara aldı.

5 KİŞİNİN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Meydana gelen kazada 1 yaşındaki A.A’nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken hastaneye kaldırılan yaralılardan M.A’nın da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Yaralı olan 5 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.