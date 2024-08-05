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Ağrı'da korkunç kaza! 70 koyun telef oldu, ortalık kan gölüne döndü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ağustos 2024 10:20 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:26
Ağrı&#039;da korkunç kaza! 70 koyun telef oldu, ortalık kan gölüne döndü

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde meydana gelen korkunç kazada ortalık kan gölüne döndü. 3 kişinin yaralandığı kazada 70 koyun telef oldu.

Gece saatlerinde Ağrı Diyadin yolunda karşıdan karşıya geçen sürüye araç çarptı. 

Korkunç kazada, 70'e yakın koyunun telef olurken, 3 kişi de yaralandı. 

HAYVANLAR CAN ÇEKİŞTİ

Kaza yerine gelen vatandaşlar, can çekişen koyunları kestiler. Olay yerine çağrılan ambulans araçta bulunan yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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