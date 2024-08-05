Ağrı'da korkunç kaza! 70 koyun telef oldu, ortalık kan gölüne döndü

05 Ağustos 2024 10:20 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:26

Gece saatlerinde Ağrı Diyadin yolunda karşıdan karşıya geçen sürüye araç çarptı.

Korkunç kazada, 70'e yakın koyunun telef olurken, 3 kişi de yaralandı.

HAYVANLAR CAN ÇEKİŞTİ

Kaza yerine gelen vatandaşlar, can çekişen koyunları kestiler. Olay yerine çağrılan ambulans araçta bulunan yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.