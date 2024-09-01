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Ağrı’da PKK’ya darbe: Örgütsel malzemeler ele geçirildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Eylül 2024 17:39 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 17:40
Ağrı’da PKK’ya darbe: Örgütsel malzemeler ele geçirildi!

Güvenlik güçleri terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor. Ağrı Dağı'nda terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik icra edilen operasyonda, Ağrı Dağı'nda tespit edilen bir mağara içerisinde çeşitli malzemeler ele geçirildi.

VALİLİK AÇIKLADI

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik icra edilen "Ağrı Dağı Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Adem Akatay Operasyonu" kapsamında tespit edilen bir mağarada, 13 adet dolu büyük mutfak tüpü, 1 adet boş küçük piknik tüpü, 3 top branda ve 3 top bez kumaş ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, “Terör örgütlerinin her daim enselerinde olacağız” ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 15, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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