Ağrı’da PKK’ya darbe: Örgütsel malzemeler ele geçirildi!

01 Eylül 2024 17:39 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 17:40

Son dakika | Mehmetçik teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor! 6 PKK'lı öldürüldü

Son dakika | Mehmetçik teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor! 6 PKK'lı öldürüldü

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik icra edilen operasyonda, Ağrı Dağı'nda tespit edilen bir mağara içerisinde çeşitli malzemeler ele geçirildi.

VALİLİK AÇIKLADI

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik icra edilen "Ağrı Dağı Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Adem Akatay Operasyonu" kapsamında tespit edilen bir mağarada, 13 adet dolu büyük mutfak tüpü, 1 adet boş küçük piknik tüpü, 3 top branda ve 3 top bez kumaş ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, “Terör örgütlerinin her daim enselerinde olacağız” ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 15, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.