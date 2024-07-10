Ağrı’da restorana dönüştürülen 21 metrelik tekne için seferber oldular!

10 Temmuz 2024 00:35 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 00:38

Ağrı'da meydana gelen sel, restorana dönüştürülen tekneye zarar verdi. Etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel, tekneden dönüştürülen restorana ve bir kafeye zarar verdi.

Kentte bir süredir devam eden sağanak, Taşlıçay Deresi'nin birçok kolunda sele neden oldu. Selde, derenin kıyısında bulanan tekneden dönüştürülen restoran ile bir kafe zarar gördü.

SEFERBER OLDULAR

Ekipler, 21 metre uzunluğundaki teknenin sulara kapılıp sürüklenmemesi için vinç ve kepçeyle çalışma başlattı.

Yağışların etkisiyle debisi yükselen dere, dronla görüntülendi.

Öte yandan Tutak İlçesinde etkili olan yağışlar 7 köyde sel felaketinin yaşanmasına sebep oldu. Ağrı İl Tarım Müdürlüğü ekipleri sel felaketinin ardından Tutak İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışması başlattı. İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Tutak İlçesinde 07 Temmuz 2024 tarihinde etkili olan yağış Yukarı Karahalit, Aşağı Karahalit, Yeniköy, Aşağı Özdek, Yukarı Özdek, Sorguçlu ve Taşbudak köylerinde sele sebebiyet vermiştir. Yukarı Karahalit köyünde yaklaşık 12 adet küçükbaş hayvanın telef olmuştur. İl Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Hüseyinoğlu'nun koordinesinde İl , İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz sahada incelemelere başlamıştır. İlçe Müdürlüğümüz teknik personelince oluşturulan zarar tespit ekiplerinin sahada çalışmaları afet anından itibaren aralıksız devam etmektedir." denildi.