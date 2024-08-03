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Ağrı'da yıldırım düşen evde yangın! Yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Ağustos 2024 22:06 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 23:52

Ağrı'da bir köy evine yıldırım isabet etti. Yıldırım düşen evde yangın çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Ağrı'da akşam saatlerinde yıldırım düşen evde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

Yukarı Ağadeve köyünde ikamet eden Cengiz Dursun'un evinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

YANGINDA 4 KİŞİ YARALANDI

Yangına müdahale eden vatandaşlardan 3'ü yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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