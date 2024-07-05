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Ağrılı polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı Eleşkirt’te son yolculuğuna uğurlandı

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 20:52 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 21:00
Ağrılı polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı Eleşkirt’te son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'deki kazada hayatını kaybeden polis memuru Ağrı Eleşkirt’te son yolculuğuna uğurlandı. Yazıcı'nın cenazesi kılınan cuma namazının ardından Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı, memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

KURTARILAMADI

Kırıkkale'nin merkeze bağlı Hacılar beldesinde dün kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 3 polis memuru kazada yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri olan polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağrılı polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı Eleşkirt’te son yolculuğuna uğurlandı. - 1. Resim

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yazıcı'nın cenazesi bugün Eleşkirt'e getirildi ve İbrahim Halil Kaya Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Yazıcı'nın ailesi ve yakınları, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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