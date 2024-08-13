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Ağustos ayında kar sürprizi! Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı beyaza büründü

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 16:17 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 16:22

Bitlis sınırları içinde bulunan Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı, ağustos ayının ortasında yağan kar nedeniyle beyaza büründü.

Türkiye genelinde ağustos ayında hava sıcaklıklarında yaşanan artış vatandaşları olumsuz etkilerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

SÜPHAN DAĞI'NDA KAR SÜRPRİZİ

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve 4 bin 58 rakım ile Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın yükseklerine kar yağdı.

Ağustos ayında kar sürprizi! Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı beyaza büründü - 1. Resim

DAĞIN ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ağustos ayında yağan kar büyük sürprizle karşılanırken dağın zirve kısmı beyaz örtüye büründü.

Ağustos ayında kar sürprizi! Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı beyaza büründü - 2. Resim

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşlar ise o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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