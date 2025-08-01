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 | Onur Kaya

Ağustos yağmurlu başlıyor! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Yaz mevsiminin son ayı ağustos yağmurla geliyor. Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağmurla birlikte sıcaklıklarda 3-5 derece düşüş yaşanacak. Ankara'da bugün başlayacak sağanak yarın akşam şiddetini artıracak.

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Ağustos yağmurlu başlıyor! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 08:41
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 08:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 1 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporuna göre yurdun büyük bölümü yağışlı geçecek.

BİRÇOK BÖLGE İÇİN SAĞANAK UYARISI

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde ve Bolu çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ağustos yağmurlu başlıyor! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

SICAKLIK AZALACAK

Hava sıcaklığının yurt genelinde 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yeni haftayla birlikte ise sıcaklığın yeniden mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Ağustos yağmurlu başlıyor! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

FIRTINAYA DİKKAT!

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Ağustos yağmurlu başlıyor! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

YAĞMUR 3 GÜN SÜRECEK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, 3 büyükşehirde hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ankara'da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini söyleyen Cengiz Çelik, "Özellikle yarın akşam saatlerinde Ankara'daki gök gürültülü yağışının yer yer yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine dolu yağışları da görebiliriz." dedi. Ankara'da 40 dereceleri bulan sıcaklıkların yarından itibaren 36 dereceye düşeceğini kaydeden Çelik, "Hafta sonunda en yüksek sıcaklıklar ise 32 ila 33 derecelere kadar inecek." bilgisini verdi.

'da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Çelik, "Cumartesi ve pazar günü kısa süreli de olsa sağanak geçişleri göreceğiz. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 30 derece civarında seyrediyor." diye konuştu.

Cengiz Çelik, 'de ise beklenmediğini, en yüksek sıcaklığın 34 ila 36 derece bandında seyredeceğini kaydetti.

Ağustos yağmurlu başlıyor! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU (1 AĞUSTOS 2025)

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 30°C Parçalı yer yer çok bulutlu

BALIKESİR °C, 32°C Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 33°C Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ağustos yağmurlu başlıyor! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • AFYONKARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Ağustos yağmurlu başlıyor! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ağustos yağmurlu başlıyor! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Ankara çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • NEVŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ağustos yağmurlu başlıyor! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • BOLU °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • DÜZCE °C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİNOP °C, 33°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • AMASYA °C, 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ARTVİN °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ağustos yağmurlu başlıyor! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 34°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS °C, 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 41°C Parçalı bulutlu
  • VAN °C, 33°CParçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 43°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 41°C Az bulutlu ve açık
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