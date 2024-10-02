Ahırdan gelen sesleri duydu, gördüğü manzara karşısında hayrete düştü

02 Ekim 2024 12:21 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:23

Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan Mehmet Polat, hayvanlarından gelen sesleri duyunca hemen ahıra koştu. Gördüğü manzara karşısında şoke olan Polat, "25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum, ilk defa böyle bir şey gördüm" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Yozgat​'ın Çekerek ilçesine bağlı Beyyurdu köyünde yaşayan hayvancılık​ ile uğraşan Mehmet Polat, ahırdan gelen sesler üzerine hemen hayvanlarının yanına koştu. İlginç seslerin geldiği ahıra girdiğinde şaşkına dönen Polat, yeni doğan buzağıyı gördü. Hayvana yaklaştığında kafa yapısının farklı olduğunu gören Polat, o anları kaydetti. Buzağının yumru gibi gözüken kafasında kemiklerin oluşmadığı görüldü.

"ÇOK FARKLI BİR HAYVAN"

Buzağıyı gördüğünde irkildiğini ifade eden Mehmet Polat, “Dün akşam vahim bir olay başımıza geldi. İneğim gebeydi, gelip gidip kontrol ediyorduk. Son kontrolümüzde inek doğum yaptı, biz de yardım ettik. Hayvan çok değişik bir şekilde doğdu. İlk başta ürperdik, kafası çok değişik bir şeydi. Korktum veterineri aradım. Veteriner de aşıdan dolayı olabileceğini söyledi. Sonuç nasıl olur bilemiyorum. Aşının bozuk olabileceğinden veya anne karnında kızamık hastalığından dolayı da olabileceğini söylüyor.

Tam teşhis konulamadı. Çene büyümemiş, ağzı doberman köpekleri gibiydi, dili ağzına sığmıyordu, burnu yanağındaydı. Çok değişik bir şeydi, kafa top gibiydi. Kafasının üstü pamuk gibiydi, demek ki beyin oluşmamış. Çok farklı bir hayvandı. Yaklaşık 25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum, ilk defa böyle bir şey gördüm. Hayvanların doğum esnasında çok bulundum ama böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık” diye konuştu.