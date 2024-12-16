Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! 'Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım'

16 Aralık 2024 16:01 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:11

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti. 'Onların içinden geldim' diyen Davutoğlu, "Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım... Kimse kusura bakmasın" dedi.

İsa Karakaş asgari ücret ikinci toplantısında neden sonuç çıkmadığını açıkladı! "Ne işverenin ne işçinin dediği olacak"

İsa Karakaş asgari ücret ikinci toplantısında neden sonuç çıkmadığını açıkladı! "Ne işverenin ne işçinin dediği olacak"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu​, Konya​'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Birlik mesajı veren Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin AK Parti​'ye karşı kurulmadığını söyleyerek 'AK Parti'den hiç kopmadım' dedi.

"AK PARTİ'DEN HİÇ KOPMADIM"

Davutoğlu, "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim" şeklinde konuştu.

"AK PARTİ'YE RAKİP OLARAK KURULMADI"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aramıza fitne soktular" diyen Davutoğlu, "Gelecek Partisi benim de içinde olduğum AK Parti'ye rakip olarak kurulmadı; şimdi birlik vakti" ifadelerini kullandı.